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Политика

Зачем праздновать победы 80-летней давности, объяснил Александр Голышев

Зачем праздновать победы 80-летней давности, объяснил Александр Голышев доктор культурологии, первый председатель рсковского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО).

Он подчеркнул, что 2022-й год изменил страну. «Россия, обретая свое лицо, начала справедливо отстаивать свои национальные интересы. При этом традиционные ценности и нравственные принципы, о которых так много говорилось в последнее время, все более становятся духовной основой российского общества. Патриотизм, гражданская ответственность, чувство долга, единство народа - вновь обретают первоначальный смысл и становятся мерилом нравственности народа. Поэтому деятельный патриотизм, очень удачное выражение, должен особо прослеживаться у государственных мужей, руководителей и депутатов всех уровней. С руководителей особый спрос. Их жизнь и деятельность всегда «под прицелом» общественного мнения, и они должны соответствовать времени. Их деятельное участие в патриотических мероприятиях, в работе с молодежью, в сборе материальной помощи участникам СВО, в поддержке их семей - обязательно конвертируется доверием избирателей», - уверен спикер.

Он подчеркнул, что празднование дат «великих побед советского народа в Великой Отечественной войне является школой исторической памяти, мужества и верности практически ушедшему великому поколению».

«Многие надеются, что в память о них в год 80-летия Сталинградской битвы город на Волге вновь станет Сталинградом. Как сохранили это имя десятки улиц и площадей в городах далеко не дружественной нам сегодня Европы. Вполне закономерно, что во время СВО патриотизм - действительно будет важнейшим фактором избирательной кампании. Это не только дань закономерному патриотическому подъему в стране, но и ответ на реальную военную угрозу со стороны НАТО», - заключил Голышев.

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