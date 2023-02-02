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Общество

Песков прокомментировал приостановку выдачи загранпаспортов с чипами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связал временный отказ «Госуслуг» в приеме заявок на загранпаспорта с чипами с техническими проблемами.

«Наверняка какие-то там технические проблемы с чипами или еще что-то», — сказал он, передает РИА Новости. Он также уточнил у журналистов, принимают ли заявления на выпуск обычных загранпаспортов. Получив утвердительный ответ, он посоветовал «быть проще» и использовать паспорта старого образца.

Ранее сообщалось, что со 2 февраля сайт «Госуслуги» начал предупреждать жителей российских регионов о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца до второй половины марта по техническим причинам на стороне Гознака.

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