Песков прокомментировал приостановку выдачи загранпаспортов с чипами

19:40, 02 февраля 2023, ПАИ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связал временный отказ «Госуслуг» в приеме заявок на загранпаспорта с чипами с техническими проблемами.

«Наверняка какие-то там технические проблемы с чипами или еще что-то», — сказал он, передает РИА Новости. Он также уточнил у журналистов, принимают ли заявления на выпуск обычных загранпаспортов. Получив утвердительный ответ, он посоветовал «быть проще» и использовать паспорта старого образца.

Ранее сообщалось, что со 2 февраля сайт «Госуслуги» начал предупреждать жителей российских регионов о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца до второй половины марта по техническим причинам на стороне Гознака.