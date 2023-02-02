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Общество

В России до марта прекратили выдачу биометрических паспортов

Сайт «Госуслуги» начал предупреждать жителей российских регионов о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца до второй половины марта по техническим причинам на стороне Гознака, следует из текста письма клиентской поддержки. Об этом пишет РИА Новости.

«Доводим до вашего сведения, что по технической причине, сложившейся на Московской печатной фабрике АО «Гознак», оформление и выдача заграничных паспортов нового поколения территориальными органами МВД России, в том числе по заявлениям, поданным в МАУ «МФЦ», приостановлено предварительно до второй половины марта 2023 года», - сказано в сообщении подразделения МВД на портале «Госуслуги».

В случае необходимости срочного выезда за пределы РФ предлагается обратиться за получением загранпаспорта старого образца.

При этом для москвичей, подавших заявление на биометрический загранпаспорт, ситуация не изменилась: согласно уведомлению с портала «Госуслуги», которое получил житель Москвы, процедуры оформления проходят в установленном порядке.

Загранпаспорт нового образца - биометрический и рассчитан на срок службы 10 лет. На своей титульной странице такой паспорт содержит микрочип со сведениями о владельце и его биометрическими данными: сканами отпечатков пальцев. Как сообщал ряд региональных СМИ, оформить паспорт нового образца невозможно из-за нехватки чипов.

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