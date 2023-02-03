Великолучанин похитил коньяк из магазина на улице Вокзальной

12:19, 03 февраля 2023, ПАИ

Росгвардия задержала мужчину, который похитил бутылку коньяка из магазина на улице Вокзальной в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Дежурному отделу вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте на улице Вокзальной сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 31-летнего великолучанина, который похитил из торгового зала бутылку коньяка стоимостью 3984 рубля.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.