Задержан подозреваемый в убийстве, совершенном почти 25 лет назад в Псковской области

12:48, 03 февраля 2023, ПАИ

Задержан подозреваемый в убийстве, совершенном почти четверть века назад в Псковской области. Об этом сообщает СУ СК РФ по Псковской области.

Третьим отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «и» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений), возбужденное по факту смерти 1 июня 1998 года в реанимационном отделении больницы в городе Великие Луки 32-летнего местного жителя, который двумя днями ранее после конфликта возле кафе был доставлен бригадой скорой медицинской помощи с огнестрельным ранением живота.

После проведения необходимых процессуальных действий предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено органами прокуратуры в связи с тем, что лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, установлено не было.

В 2022 году в рамках работы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности, совершенных в прошлые годы, данное уголовное дело было изучено следователями-криминалистами регионального следственного управления, которые выявили ряд недостатков, допущенных на первоначальном этапе предварительного следствия.

О результатах расследования было доложено заместителю председателя СК России Александру Клаусу на оперативном совещании, в ходе которого совместно с сотрудниками отдела криминалистического сопровождения следствия по Северо-Западному федеральному округу (с дислокацией в городе Санкт-Петербурге) управления криминалистического сопровождения следствия в федеральных округах Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России были изучены имеющиеся по делу доказательства, рассмотрены наиболее перспективные версии произошедших событий, а также скоординирован план дальнейшего расследования.

По результатам заслушивания заместителем председателя СК России по уголовному делу даны письменные указания о выполнении конкретных следственных действий, направленных на изобличение виновного лица, ход выполнения которых поставлен на контроль.

Во исполнение полученных указаний и рекомендаций следователями совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Псковской области был разработан и грамотно проведен комплекс дополнительных следственных и оперативно-разыскных мероприятий, в результате чего при силовой поддержке ОМОН «Кром» Управления Росгвардии по Псковской области задержан предполагаемый злоумышленник, который все эти годы проживал в другом городе и дважды сменил фамилию.

В настоящее время подозреваемый задержан в процессуальном порядке. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.