Медведев предупредил Киев о возмездии при нападении на Крым
Решение Киева атаковать Крым, если оно будет принято, может привести к эскалации конфликта и применению Москвой любого оружия, передаёт ТАСС со ссылкой на сообщение в соцсетях замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.
«Международное право уважает волю людей», — заявил Дмитрий Медведев в субботу, указав, что Крым — российский регион.
«Нападение на Крым означает нападение на Россию и эскалацию конфликта», — подчеркнул Медведев. И руководству Киева, считает он, стоит понимать, что такие действия будут встречены Россией «неотвратимым возмездием с применением любого оружия».
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