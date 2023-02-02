Медведев предупредил Киев о возмездии при нападении на Крым

20:38, 04 февраля 2023, ПАИ

Решение Киева атаковать Крым, если оно будет принято, может привести к эскалации конфликта и применению Москвой любого оружия, передаёт ТАСС со ссылкой на сообщение в соцсетях замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

«Международное право уважает волю людей», — заявил Дмитрий Медведев в субботу, указав, что Крым — российский регион.

«Нападение на Крым означает нападение на Россию и эскалацию конфликта», — подчеркнул Медведев. И руководству Киева, считает он, стоит понимать, что такие действия будут встречены Россией «неотвратимым возмездием с применением любого оружия».