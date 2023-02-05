Два пожара произошло в Псковской области из-за замыкания электропроводки

12:45, 05 февраля 2023, ПАИ

Два пожара произошло в Псковской области 4 февраля из-за короткого замыкания электропроводки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Так, 4 февраля в 7:23 в деревне Рубцовщина Гдовского района сгорели жилой дом, хозяйственная постройка и баня. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки в хозяйственной постройке.

В тот же день в 12:03 в деревне Рачево Печорского района сгорел автомобиль Lada Kalina 2011 года выпуска. По предварительной информации, причиной возгорания также стало короткое замыкание электропроводки.