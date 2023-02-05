Разговор на равных: молодые парламентарии Гдова встретились с главой района

18:55, 05 февраля 2023, ПАИ

В актовом зале администрации муниципалитета по инициативе юных парламентариев собрали молодой актив Гдовщины, в котором представлены и школьники, и рабочая молодёжь. На повестке встреча с главой Гдовского района Алексеем Васильевым. Об этом Псковскому агентству информации сообщила газета «Гдовская заря».

«Диалог с представителями местной власти — для молодёжи это отличная возможность напрямую озвучить интересующие вопросы, а также узнать руководящий состав районной администрации не только как чиновников, но и как земляков, стремящихся менять жизнь родного города и деревень района к лучшему», — рассказал координатор деятельности молодёжного парламента при администрации Гдовского района Евгений Михайлов.

Для того чтобы настроиться на конструктивный разговор, Алексей Васильев ответил на несколько вопросов, касающихся его биографии, интересов и увлечений, — это помогло собеседникам лучше узнать главу района. Затем парни и девушки начали задавать интересующие их вопросы, касающиеся жизни и перспектив развития муниципалитета.

Один из первых вопросов главе был посвящён строительству нового образовательного учреждения в райцентре.

«По воспоминаниям родителей, я должна была пойти учиться в новую школу, как и несколько поколений ребят после меня… Каждый раз нам дарят надежду, но долгожданная стройка так и не начинается. Насколько реально, что ученики и педагоги справят новоселье в новых стенах?» — задала вопрос Мария Никитенко.

В декабре прошлого года администрацией был заключён договор с подрядчиком ООО «Спецстрой» на строительство новой школы на 825 мест на улице Пограничной. Стройка запланирована и в посёлке Смуравьёво-2: это возведение здания образовательного учреждения с дошкольным отделением. Подрядчик уже начал работы на объекте в райцентре.

«В сентябре 2025 года День знаний пройдёт уже в новой, современной школе», — отметил Алексей Васильев.

Глава района не только рассказал присутствующим о будущем объекте, но и продемонстрировал наглядно проект с развитой инфраструктурой на территории образовательного учреждения, где в том числе есть и площадки для занятий волейболом и баскетболом, поле для мини-футбола. В зоне внимания не только райцентр и бывший военный городок, также планируется капитальный ремонт ещё двух школ. На 2023 год капремонт запланирован в Чернёвской школе (сейчас идёт согласование проектно-сметной документации), в следующем году — в Добручинской СОШ.

Среди гостей были и представители студенчества. Вопрос о судьбе здания и территории бывшего профессионального училища (ПУ-25) задала студентка Псковского областного колледжа искусств Наталья Варуск.

«Не у каждой семьи есть возможность дать образование ребёнку в училищах, колледжах Пскова или Санкт-Петербурга. Открытие в Гдове учебного филиала для получения начального специального образования оставило бы часть молодёжи в районе и позволило бы частично закрыть необходимые рабочие вакансии на местах», — высказала мнение девушка.

С доводами Натальи глава муниципалитета согласился и пояснил, что на данный момент администрация Гдовского района ведёт работу по благоустройству территории (сносу аварийных зданий), принадлежащей собственнику ПУ-25. К сожалению, возможности вновь возобновить функционирование учреждения такого формата, как было ранее, нет. Но потребность в рабочих профессиях и молодых кадрах есть.

«Этот вопрос непременно заслуживает внимания. Анализируем данные о потребностях района в молодых специалистах, общаемся с выпускниками школ и студентами вузов. Также информируем их обо всех возможных региональных и федеральных мерах поддержки молодых специалистов», — подчеркнул Алексей Васильев.

Юность и молодость — это время, когда можно пробовать себя в разных направлениях. У ребят из Гдовского района много достойных начинаний. Они преуспевают в волонтёрской и добровольческой деятельности, любят активные виды спорта. По поводу этого направления у школьников также были вопросы.

«Давно идёт разговор об открытии «Доброцентра» в Гдовском районе. Расскажите, на каком этапе решение этой задачи? Мы с нетерпением ждём ещё одну площадку для реализации своих идей», — отметила Татьяна Захарова.

В рамках мероприятий по празднованию 700-летия первого упоминания Гдова в Псковской летописи центр добровольчества должен появиться в городе в июле-августе этого года. «Сейчас активно ищем подходящее по всем параметрам помещение», — ответил глава района.

Отдельной просьбой городской молодёжи стала возможность организации крытой площадки для занятий спортом в осенне-зимний период. «Летом проблем не возникает, есть площадки и стадион, а зимой — только школьный спортзал. Актуален вопрос и о состоянии нашей хоккейной коробки: есть ли у неё шансы превратиться в полноценный каток?» — поинтересовалась Дарья Горбунова.

«Перед тем как ответить на вопрос, отмечу, что администрация Гдовского района использует каждую возможность привлечения дополнительного финансирования. Сейчас в работе заявка на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), прорабатываем участие в проекте «Газпром — детям». Также при сдаче в эксплуатацию новой школы у вас появится возможность заниматься спортом в новом спортзале», — рассказал глава муниципалитета.

Алексей Васильев также пояснил ситуацию с хоккейной коробкой — местом, где взрослые и дети при благоприятной погоде катаются на коньках. «Всячески поддерживаем всех энтузиастов, которые ежегодно берут на себя хлопоты с заливкой ледового покрытия. Но надо быть реалистами: асфальтное покрытие, как и борта хоккейной коробки, требуют капитального ремонта и замены. Рассматриваем возможность участия этого объекта в разных программах поддержки»,— отметил он.

Диалог с главой района продлился более часа. В ходе общения собеседники пили чай, обсуждали и предлагали свои варианты развития ситуаций в некоторых направлениях. Возможно, ребята понимают не все тонкости внутренней работы администрации, но идеи, которые прозвучали в ходе встречи, могут стать вполне реальными, если найти верное направление для их реализации.