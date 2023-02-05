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Политика

Разговор на равных: молодые парламентарии Гдова встретились с главой района

Фото газеты «Гдовская заря»

В актовом зале администрации муниципалитета по инициативе юных парламентариев собрали молодой актив Гдовщины, в котором представлены и школьники, и рабочая молодёжь. На повестке встреча с главой Гдовского района Алексеем Васильевым. Об этом Псковскому агентству информации сообщила газета «Гдовская заря».

«Диалог с представителями местной власти — для молодёжи это отличная возможность напрямую озвучить интересующие вопросы, а также узнать руководящий состав районной администрации не только как чиновников, но и как земляков, стремящихся менять жизнь родного города и деревень района к лучшему», — рассказал координатор деятельности молодёжного парламента при администрации Гдовского района Евгений Михайлов.

Фото газеты «Гдовская заря»

Для того чтобы настроиться на конструктивный разговор, Алексей Васильев ответил на несколько вопросов, касающихся его биографии, интересов и увлечений, — это помогло собеседникам лучше узнать главу района. Затем парни и девушки начали задавать интересующие их вопросы, касающиеся жизни и перспектив развития муниципалитета.

Один из первых вопросов главе был посвящён строительству нового образовательного учреждения в райцентре.

Фото газеты «Гдовская заря»

«По воспоминаниям родителей, я должна была пойти учиться в новую школу, как и несколько поколений ребят после меня… Каждый раз нам дарят надежду, но долгожданная стройка так и не начинается. Насколько реально, что ученики и педагоги справят новоселье в новых стенах?» —  задала вопрос Мария Никитенко.

В декабре прошлого года администрацией был заключён договор с подрядчиком ООО «Спецстрой» на строительство новой школы на 825 мест на улице Пограничной. Стройка запланирована и в посёлке Смуравьёво-2: это возведение здания образовательного учреждения с дошкольным отделением. Подрядчик уже начал работы на объекте в райцентре.

«В сентябре 2025 года День знаний пройдёт уже в новой, современной школе», — отметил Алексей Васильев.

Глава района не только рассказал присутствующим о будущем объекте, но и продемонстрировал наглядно проект с развитой инфраструктурой на территории образовательного учреждения, где в том числе есть и площадки для занятий волейболом и баскетболом, поле для мини-футбола. В зоне внимания не только райцентр и бывший военный городок, также планируется капитальный ремонт ещё двух школ. На 2023 год капремонт запланирован в Чернёвской школе (сейчас идёт согласование проектно-сметной документации), в следующем году — в Добручинской СОШ.

Среди гостей были и представители студенчества. Вопрос о судьбе здания и территории бывшего профессионального училища (ПУ-25) задала студентка Псковского областного колледжа искусств Наталья Варуск.

«Не у каждой семьи есть возможность дать образование ребёнку в училищах, колледжах Пскова или Санкт-Петербурга. Открытие в Гдове учебного филиала для получения начального специального образования оставило бы часть молодёжи в районе и позволило бы частично закрыть необходимые рабочие вакансии на местах», — высказала мнение девушка.

С доводами Натальи глава муниципалитета согласился и пояснил, что на данный момент администрация Гдовского района ведёт работу по благоустройству территории (сносу аварийных зданий), принадлежащей собственнику ПУ-25. К сожалению, возможности вновь возобновить функционирование учреждения такого формата, как было ранее, нет. Но потребность в рабочих профессиях и молодых кадрах есть.

«Этот вопрос непременно заслуживает внимания. Анализируем данные о потребностях района в молодых специалистах, общаемся с выпускниками школ и студентами вузов. Также информируем их обо всех возможных региональных и федеральных мерах поддержки молодых специалистов», — подчеркнул Алексей Васильев.

Юность и молодость — это время, когда можно пробовать себя в разных направлениях. У ребят из Гдовского района много достойных начинаний. Они преуспевают в волонтёрской и добровольческой деятельности, любят активные виды спорта. По поводу этого направления у школьников также были вопросы.

«Давно идёт разговор об открытии «Доброцентра» в Гдовском районе. Расскажите, на каком этапе решение этой задачи? Мы с нетерпением ждём ещё одну площадку для реализации своих идей», — отметила Татьяна Захарова.

В рамках мероприятий по празднованию 700-летия первого упоминания Гдова в Псковской летописи центр добровольчества должен появиться в городе в июле-августе этого года. «Сейчас активно ищем подходящее по всем параметрам помещение», — ответил глава района.

Отдельной просьбой городской молодёжи стала возможность организации крытой площадки для занятий спортом в осенне-зимний период. «Летом проблем не возникает, есть площадки и стадион, а зимой — только школьный спортзал. Актуален вопрос и о состоянии нашей хоккейной коробки: есть ли у неё шансы превратиться в полноценный каток?» — поинтересовалась Дарья Горбунова.

«Перед тем как ответить на вопрос, отмечу, что администрация Гдовского района использует каждую возможность привлечения дополнительного финансирования. Сейчас в работе заявка на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), прорабатываем участие в проекте «Газпром — детям». Также при сдаче в эксплуатацию новой школы у вас появится возможность заниматься спортом в новом спортзале», — рассказал глава муниципалитета.

Алексей Васильев также пояснил ситуацию с хоккейной коробкой — местом, где взрослые и дети при благоприятной погоде катаются на коньках. «Всячески поддерживаем всех энтузиастов, которые ежегодно берут на себя хлопоты с заливкой ледового покрытия. Но надо быть реалистами: асфальтное покрытие, как и борта хоккейной коробки, требуют капитального ремонта и замены. Рассматриваем возможность участия этого объекта в разных программах поддержки»,— отметил он.

Диалог с главой района продлился более часа. В ходе общения собеседники пили чай, обсуждали и предлагали свои варианты развития ситуаций в некоторых направлениях. Возможно, ребята понимают не все тонкости внутренней работы администрации, но идеи, которые прозвучали в ходе встречи, могут стать вполне реальными, если найти верное направление для их реализации.

Фото газеты «Гдовская заря»

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