ЦБ введёт «период охлаждения» для подозрительных переводов

08:50, 06 февраля 2023, ПАИ

Банк России подготовил законопроект, в соответствии с которым банк в течение двух дней не будет подтверждать перевод на счет, который содержится в базе данных ЦБ о подозрительных операциях. Об этой инициативе в интервью «Известиям» рассказал зампред Банка России Герман Зубарев.

«ФинЦЕРТ Банка России ведет базу данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, в которой содержатся в том числе сведения о совершенных операциях, о плательщиках и получателях денежных средств. Сведения этой базы будут доводиться нами до банка-отправителя и банка-получателя платежа, и они в свою очередь будут обязаны использовать эту информацию в своих антифрод-системах», — разъяснил зампред ЦБ.

По словам Зубарева, «период охлаждения» нужен, чтобы у гражданина было время на осмысление происходящей ситуации. Ведь он не сразу осознает, что находится под влиянием аферистов, которые под различными предлогами пытаются убедить его расстаться с деньгами. За два дня человек сможет обдумать свои действия, или кто-то из родственников может заметить, что происходит что-то неладное, отметил он.

Законопроект прошел межведомственное согласование. Как рассчитывают в ЦБ, в ближайшее время инициатива будет принята в первом чтении.

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