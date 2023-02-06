Потепление ожидается на Северо-Западе России

08:21, 06 февраля 2023, ПАИ

Влияние мощного атлантического циклона скажется на погоде в регионах Северо-Запада России, сообщается на сайте метеоцентра «Фобос».

Вместе со снегопадами этот вихрь принесёт согретые Гольфстримом воздушные массы. В результате дневная температура на севере и востоке региона повысится до 0…−5 градусов, в юго-западной части – до −3…+2.

Напомним, сегодня в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, днём местами небольшой снег.