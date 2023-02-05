До -12 градусов ожидается в Псковской области 6 февраля

13:46, 05 февраля 2023, ПАИ

6 февраля в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, днём местами небольшой снег, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском гидрометцентре.

В понедельник температура воздуха в регионе ночью составит от -12 до -7 градусов, днём — от -5 до 0. Ожидается небольшой снег, днём местами умеренный. Ночью на юго-востоке области преимущественно без осадков. На дорогах возможна гололедица.

Ночью будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, днём — западный и северо-западный со скоростью до 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет высоким.