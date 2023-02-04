Микрозаймы почти на 650 млн рублей получили псковские предприниматели через «Мой бизнес»

12:54, 06 февраля 2023, ПАИ

В прошлом году на площадке Центра «Мой бизнес» представители малого и среднего предпринимательства Псковской области получили более 300 микрозаймов на общую сумму почти 650 млн рублей. Больше половины из них было направлено на инвестиционные цели, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Кроме того, за 2022 год выдано более 60 поручительств для кредитных организаций на сумму 370 млн рублей и привлечено банковского финансирования на 740 млн руб. Информационно-консультационная и образовательная поддержка оказана 1140 субъектам МСП, а также 419 самозанятым.

При поддержке Центра заключено 19 экспортных контрактов на 7,6 млн долл США.

Напомним, что Центр «Мой бизнес» — это центр инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса в Псковской области. Центр ориентирован на помощь предпринимателям в открытии и развитии своего дела. На его площадке реализуется целый ряд мер поддержки субъектов МСП. В том числе финансовых услуг: предоставление поручительств перед банком при оформлении кредита субъектам малого и среднего предпринимательства, выдача микрозаймов в размере до 1 млн рублей от 3 месяцев до одного года.

На площадке Центра ведется широкая информационно-консультационная поддержка предпринимателей, дополнительное профессиональное обучение кадров для МСП, а также оказание помощи в разработке и продвижении проекта, информационного сопровождения проекта. Центр оказывает и услуги по сертификации продукции, а также услуги, способствующие повышению технологической готовности предпринимателей для освоения новых продуктов, технологий, внедрению инноваций в производственные процессы.