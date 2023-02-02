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Страна и мир

Президент Турции объявил национальный траур в связи с землетрясением

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур в связи с разрушительным землетрясением на юго-востоке страны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Турции.

«6 февраля 2023 года объявлен семидневный национальный траур в связи с землетрясениями, произошедшими в нашей стране. Наши флаги будут приспущены до захода солнца 12 февраля на всей территории нашего государства и в наших зарубежных представительствах», — говорится в документе.

Землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло в понедельник ночью в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовало почти 150 афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в близлежащих государствах, в том числе в Сирии, где также зарегистрированы крупные разрушения и жертвы. В Турции на данный момент погибло более 1,6 тыс. человек, 11,1 тыс. пострадали. Разрушено более 5,6 тыс. строений, в том числе большое количество жилых домов. 

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