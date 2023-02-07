Пять лет тюрьмы грозит псковичу за кражу дорогого велосипеда

10:05, 07 февраля 2023, ПАИ

Пять лет тюрьмы грозит 34-летнему псковичу за кражу дорогого велосипеда, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.

В июле прошлого года молодой человек прогуливался по Рижскому проспекту в состоянии алкогольного опьянения, затем он зашел в подъезд и увидел на лестничной площадке велосипед марки Stels Miss 6100D. Он вынес велосипед за раму и поехал на нем домой на улицу Спортивную. Своими действиями похититель причинил потерпевшему ущерб в размере 22 000 рублей.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 2 ст. 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.