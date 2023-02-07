Гуляющих по двору косуль запечатлела жительница Пустошки

15:57, 07 февраля 2023, ПАИ

Трёх гуляющих во дворе косуль запечатлела жительница Пустошки. Об этом сообщает газета «Вперед».

«Что-то сегодня разгулялись прямо по двору! И прямо трое! Гуляли долго, в посаженных сосенках! Захотелось чего-то новенького!» - написала местная жительница.

Ранее сообщалось, что трех косуль сняли на видео рыбаки в Гдовском районе. Также рандеву двух косуль попало в объектив камеры псковича. Помимо этого, стадо косуль вышло на дорогу в Порховском районе.