Трех косуль сняли на видео рыбаки в Гдовском районе

10:49, 06 февраля 2023, ПАИ

Трех косуль встретили псковичи, возвращаясь с рыбалки в Гдовском районе.

Рыбаки отметили, что косуль они заметили в 200 метрах от деревни Чудские Заходы, в километре от Теплого озера и в семи километрах от деревни Самолва.

«А когда ещё только туда ехали, в утренних сумерках, почти в том же месте лося с огромными рогами видели - сохатого. Он стоял в 30 метрах от дороги, жевал веточки кустарника, не сильно-то на нас внимание обращал. Но света мало было, и проехали мимо быстро», - рассказал корреспондент ПАИ.

Ранее рандеву двух косуль попало в объектив камеры псковича.