ВИДЕО Рандеву двух косуль попало в объектив камеры псковича

15:19, 09 января 2023, ПАИ

Двух косуль заметили и сняли на камеру в Крестах. Видеозапись опубликована в группе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Автор: Игорь Колодцев

«Косульки живут около нас в саду, яблоки доедают, роют под снегом, почти не боятся. Пока ходят три девочки. В прошлом году было восемь штук», - поделилась также жительница Красногородска.

«У нас около бани яблоки едят. Каждый день приходят», - рассказала псковичка и тоже поделилась фотографией парнокопытного.