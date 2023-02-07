Поэтический квартирник пройдёт в Струго-Красненской библиотеке

20:58, 07 февраля 2023, ПАИ

11 февраля в 16:00 в Струго-Красненской районной библиотеке пройдёт поэтический вечер-квартирник. Об этом ПАИ рассказал корреспондент районной газеты «Струги».



В программе:

блок «Современность и актуальность в стихах Пушкина» (10 февраля отмечается день памяти поэта);

стихи классиков и современников в живом исполнении чтецов (разных возрастов и предпочтений) и под аккомпанемент живых инструментов (пианино, гитара);

стихи собственного сочинения;

музыкальные композиции на стихи известных поэтов в исполнении вокалистов Нины Бурдиной, Марии Марковой, коллектива M&M's, Елены Оловянниковой.

Также формлены фотозоны, будут работать фотографы. Для совсем юных зрителей (у кого не хватит терпения на весь вечер) будет организована зона с разными настольными играми под чутким руководством активной участницы клуба Раисы Серафимовой. Перед мероприятием в фойе посетителей ждёт музыкальный сюрприз — мини-концерт Д. Г. Перова в уютной камерной обстановке.

Вход на квартирник бесплатный. Возрастные ограничения — 12+. Количество мест ограничено рассадкой. Предварительная запись обязательна (у Юлии Андреевой или в сообщениях группы библиотеки).