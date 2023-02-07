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В работе социальной сети «ВКонтакте» возникли сбои

Пользователи отметили сбой в работе социальной сети «ВКонтакте». Фото: «ВКонтакте»

Пользователи пожаловались на большой сбой в работе социальной сети «ВКонтакте». О проблемах с доступом к сервисам сообщают пользователи из разных городов России. У большего числа юзеров не открывается веб-страница соцсети, есть трудности с запуском приложения, пишет интернет-издание RB.RU.

О проблемах с работой ресурсов VK свидетельствуют и данные сервиса Downdetector.

К 19:45 мск количество жалоб пользователей резко возросло, в основном они касаются трудностей с доступом к веб-странице социальной сети. 13 % пользователей сообщают о проблемах с работой приложения, 8 % жалуются на работу сайта. Большинство сообщений приходят от пользователей VK из Москвы. Также о сбоях сообщают пользователи из других городов России.

«Пользователи в некоторых регионах могут испытывать краткосрочные затруднения с загрузкой социальной сети. Сейчас мы завершаем работы по восстановлению доступа в полном объёме», — сообщили в пресс-службе социальной сети.

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