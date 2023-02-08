Россельхозбанк добавил в экосистему «Своё Фермерство» новый сервис

16:20, 08 февраля 2023, ПАИ

Новый раздел для начинающих фермеров появился на платформе «Своё Фермерство» от Россельхозбанка. Теперь каждый, кто хотел бы заняться фермерством и открыть бизнес в сфере сельского хозяйства, может найти здесь практическую информацию по различным отраслям и направлениям агробизнеса и подобрать дело по душе, сообщили в пресс-службе банка.

Раздел «Бизнес с нуля» стал агрегатором ключевой информации, необходимой для запуска собственной фермы. На платформе уже представлена вся информация по основным направлениям птицеводства, где подробно описаны принципы разведения уток, гусей, кур, индюков, перепелок и другой сельскохозяйственной птицы, а любителям «экзотики» сервис поможет запустить даже страусиную ферму. По каждому направлению птицеводства пользователю доступна информация по организации бизнеса, основных расходах и потенциальных источниках финансирования, принципах содержания птицы и ухода за ней, нюансы откорма и ветеринарного контроля, а также примеры реальных бизнес-планов.

Для каждого вида птицеводческого бизнеса дополнительно представлена подборка экспертных материалов: статей и видеотрансляций, которые помогут начинающим аграриям погрузиться в нюансы ухода за тем или иным видом птицы, ее содержания, расскажут о наиболее типичных заболеваниях и методах их предупреждения, а также о вопросах, с которыми сталкивается каждый начинающий аграрий вне зависимости от вида деятельности: о финансировании, субсидировании, страховании и других организационно-правовых нюансах.

Раздел напрямую интегрирован с В2В-маркетплейсом «Своё Фермерство», что позволяет в быстром и удобном формате в рамках одной платформы подобрать товары, необходимые для запуска бизнеса, заказать комбикорма для птицы, оборудование для фермы и многое другое. Сегодня на маркетплейсе «Своё Фермерство» представлено более 2 миллионов товаров для сельского хозяйства от тысяч поставщиков по всей России, в том числе более 3 000 предложений в категории «корма», более 2 000 - в категории «животные» и более 4 000 - в категории «фермерское оборудование».

В раздел «Бизнес с нуля» также интегрирован один из наиболее популярных сервисов экосистемы - «Ветеринар онлайн». Этот сервис поможет начинающим фермерам закрыть вопросы ветеринарного сопровождения без привлечения штатного ветеринара, сэкономив время и расходы.