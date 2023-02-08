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Экономика

В России на 40% сократилось производство бытовой техники

Производство бытовой техники в России резко упало на 40 процентов в 2022 году, пишут «Известия» со ссылкой на исследование Института развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ).

Сокращение связано с тем, что иностранные бренды, у которых были заводы в России, остановили свою работу. Также у компаний возникли трудности с поставкой зарубежных комплектующих. По оценкам экспертов, в пятерку крупнейших производителей крупной бытовой техники и электроники, которые локализованы в России, входят LG, Electrolux, Indesit, Bosch и Samsung.

Все они объявили о приостановке поставок или о том, что поставили на паузу работу в России. На продукцию этих брендов в стране приходилось около 30-40 процентов продаж крупной бытовой техники в денежном и натуральном выражении в зависимости от категории.

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