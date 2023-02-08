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Юные псковичи приняли участие в квесте к годовщине нового российского календаря

Игра-квест в разгаре. Фото: Псковский колледж профессиональных технологий

Учащиеся Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса изучили «Ход времени» и посоревновались друг с другом в знании истории календаря. Об этом сообщили в обрзовательном учреждении.

К 105-летию нового календаря в России в рамках программы «Студент-21» в Центральной городской библиотеке Пскова (библиотеке на Конной) прошла игра-квест «Ход времени» для учащихся первого и второго курсов Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса.

Молодые люди разделились на три команды («Мандаринки», «Рапира» и «Табуретки») и попробовали ответить на вопросы, где и когда зародилось летоисчисление, кто из исторических деятелей и почему менял количество и названия месяцев, когда и по чьему повелению в России начали праздновать Новый год в январе и с какого времени у нас в стране появился ещё и старый Новый год. 

В результате больше всего правильных ответов дали девушки из команды «Мандаринки», а библиотекари наградили всех участников квеста почётными грамотами.

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