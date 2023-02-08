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Происшествия

Пьяный мужчина угодил под движущийся поезд в Локне

В Локне на железнодорожном переезде пешеход угодил под движущийся состав товарного поезда. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Фото с места происшествия

В результате происшествия мужчина госпитализирован в медучреждение. 

Фото с места происшествия


По словам очевидцев, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения. 

Фото с места происшествия

Движение товарного поезда задержано. 

На месте происшестсия работают бригада скорой помощь, пожарные подразделения, сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства произошедшего. 

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