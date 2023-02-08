Пьяный мужчина угодил под движущийся поезд в Локне
В Локне на железнодорожном переезде пешеход угодил под движущийся состав товарного поезда. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
В результате происшествия мужчина госпитализирован в медучреждение.
По словам очевидцев, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения.
Движение товарного поезда задержано.
На месте происшестсия работают бригада скорой помощь, пожарные подразделения, сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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