Великолучане приняли участие в образовательном проекте «Университет АСБ»

00:15, 09 февраля 2023, ПАИ

Второй очный этап образовательного проекта «Университет Ассоциации студенческого баскетбола» проходил в Красноярске с 2 по 4 февраля. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава администрации Великих Лук Андрей Беляев.

Участниками проекта стали тренеры и менеджеры студенческих баскетбольных команд ассоциации.

«От Великих Лук в образовательном мероприятии «Университет АСБ» приняли участие преподаватель кафедры теории и методики спортивных игр, тренер женской сборной команды ВЛГАФК Татьяна Облецова и студентка 32-й группы, капитан команды ВЛГАФК Еремина Лилия. Теперь полученные знания и опыт будут применены нашими великолучанами на практике для достижения высокого результата», — отметил глава.