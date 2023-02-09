Девять миллионов рублей отдали псковичи мошенникам за неделю

10:30, 09 февраля 2023, ПАИ

Девять миллионов рублей отдали мошенникам жители Псковской области с 30 января по 5 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Злоумышленники причинили жителям региона ущерб от 4,5 тысяч до двух миллионов рублей.

Наиболее популярные сценарии обмана остались теми же, что использовались ранее. Большинство случаев телефонных мошенничеств – это звонки из служб безопасности банков или от имени сотрудников правоохранительных органов. Потерпевшим сообщали информацию о попытках списать деньги со счетов или оформить кредиты от их имени. Обманутые псковичи переводили свои денежные средства на «безопасные» счета, которые указывали преступники. Также мошенники звонили от имени работников банков под предлогом замены счета, ложной сверки персональных данных.

В четырех случаях потерпевшие передали мошенникам деньги в целях мнимого освобождения родственников от уголовной ответственности за дорожно-транспортные происшествия, участниками которых якобы стали их близкие.

Кроме того, преступниками использовались для обмана такие предлоги, как сбор денег на лечение дальнего родственника, оказание дистанционно медицинской помощи врачом-парапсихологом, продажа различных товаров в сети Интернет, возврат утраченных документов, предоставление возможности дистанционного заработка, в том числе на инвестициях, трудоустройство через интернет. При этом потерпевшие по просьбе злоумышленников сообщали сведения о своих банковских картах для перевода на них денег в качестве оплаты за товары или перечисления зарплаты. В ряде случаев мошенники обращались с просьбами о помощи со взломанных страниц в социальных сетях.

По каждому факту правоохранительные органы возбудили и расследуют уголовные дела.