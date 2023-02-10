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Страна и мир

В Турции на завалах работают российские спасатели

Российские спасатели работают на самых сложных участках. Фото: скрин видео МЧС России

Спасатели и психологи МЧС России в Турции работают круглосуточно и на самых сложных участках после землетрясения. Об этом в четверг сообщил ТАСС советник главы МЧС России Даниил Мартынов в интервью турецкому каналу Ulusal.

«Мы прибыли в Турцию одними из первых. Как только мы получили команду от нашего президента [Владимира Путина], сразу же собралась наша аэромобильная группировка, в которую входят специалисты-спасатели международного класса. Все наши службы работают круглосуточно, то есть мы не останавливаемся ни на минуту и постоянно работаем на самых сложных участках. Работаем в координации и во взаимодействии с нашими турецкими коллегами, оказываем всяческую помощь, которую только можем», — сказал он.

Мартынов сообщил, что в группировку МЧС в Турции входят психологи и специалисты-кинологи с собаками, которые только за сегодняшний день спасли трёх жителей города Антакья (провинция Хатай) — двух мужчин и одну женщину.

«Мы привезли с собой аэромобильный госпиталь. Он развёрнут в центре города [Антакья], и в него приходит огромное количество местных жителей. В нем есть реанимация, травмпункт, есть все необходимые лекарства для того, чтобы оказать первую медицинскую помощь», — сообщил Мартынов. Он указал, что в задачи группировки МЧС входит «оказание максимальной помощи турецкому народу»: «Мы сделаем всё возможное и невозможное, чтобы спасти как можно больше людей».

7 февраля в Турцию прибыло более 100 спасателей МЧС России, которые проводят поисково-спасательные работы в провинции Кахраманмараш, наиболее пострадавшей от землетрясения. На следующий день в регион прибыл второй самолёт с группой спасателей и медиков. Общая численность группировки МЧС в Турции составляет свыше 150 человек. В Сирию прибыли и работают более 50 сотрудников МЧС России.

Меж тем количество жертв землетрясения неуклонно растёт. Найдено мёртвыми 17 674 человека, пострадали 72 879, сообщил в эфире местных каналов вице-президент Турции Фуат Октай.

 

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