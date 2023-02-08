Число погибших во время землетрясения в Турции возросло до 9057 человек

21:01, 08 февраля 2023, ПАИ

Число погибших при землетрясении в Турции достигло 9 057, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в провинции Хатай. Сегодня об этом пишет РИА Новости.

«На данный момент число погибших составляет 9 057, раненых — 52 979», — заявил президент.

В среду днём глава государства уточнил, что в пострадавших провинциях обрушились 6 444 здания.

Землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. Как отмечал Эрдоган, оно стало самым сильным с 1939 года. Затем последовали три десятка афтершоков, а в середине дня — ещё одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня.

В стране объявлен семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.

