Четверо псковичей обвиняются в хищении имущества РЖД

17:00, 10 февраля 2023, ПАИ

Четверо жителей Псковской области обвиняются в хищении имущества РЖД. Великолукская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело, сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в апреле 2022 года мужчины дважды совершили хищение деталей верхнего строения железнодорожного пути на участке станции Невель-1, которые позднее продали.

Теперь они обвиняются в совершении двух преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 статьи 158 УК РФ. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Невельский районный суд.