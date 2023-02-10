Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Россиянам дали советы по экономии с помощью налогового вычета

Заместитель директора института финансовой грамотности Финуниверситета Валерия Минчичова дала советы по экономии с помощью налогового вычета, сообщает «Известия».

По словам Минчичовой, все финансовые документы необходимо хранить как минимум три года — это также поможет сэкономить с налоговым вычетом.

Финансист отметила, что если договор оформляется, условно, в январе 2030 года, то налог придет в 2031 году. Потом в 2032 году, при камеральной проверке, которую проводит налоговая служба регулярно, эти документы могут понадобиться.

Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев напомнил, что пенсионеры обладают льготами или налоговыми освобождениями по налогу на доходы физлиц, по имущественным налогам. При этом дополнительные льготы для пенсионеров могут предоставлять и российские регионы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 февраля 2023

Оплата покупок телефоном доступна псковичам на трех тысячах терминалов Сбера
09 февраля 2023

Кабмин увеличил компенсацию за транспортировку промпродукции
09 февраля 2023

Курс доллара поднялся до 73 рублей впервые с весны 2022 года
08 февраля 2023

Заключено инвестсоглашение о строительстве апарт-отеля в Печорах
08 февраля 2023

Более 140 млрд рублей начислили россиянам за год по программам лояльности
07 февраля 2023

Стейблкоин может стать для компаний новой валютой расчета – эксперты
04 февраля 2023

В банке объяснили, от каких кредитных карт стоит избавиться
02 февраля 2023

Советские цветы или розы: псковские оптовики рассказали о закупках к 8 Марта


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...