В Скуратовской библиотеке прошёл вечер памяти «Идут века, но Пушкин остаётся»

20:00, 11 февраля 2023, ПАИ

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10 февраля Россия и весь просвещенный мир отмечал день памяти А. С. Пушкина - величайшего русского поэта, завершившего свой земной путь 186 лет назад в Санкт-Петербурге.

К этой памятной дате специалисты Скуратовского сельского клуба и Скуратовской сельской библиотеки провели вечер памяти «Идут века, но Пушкин остаётся», сообщает районная газета «Островские вести».



Вечер начался с прочтения знаменитого стихотворения М. Ю. Лермонтова «На смерть поэта».



Взрослая аудитория вновь для себя открыла поэму «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник».



Всё желающие прочли любимые строки творческого наследия поэта. Прозвучали стихотворения «Мечтатель», «Я помню чудное мгновение», строки из бессмертного романа в стихах «Евгений Онегин».



Участница драматического любительского объединения «Зазеркалье» Николаева Л.А . примерила на себя образ няни Пушкина - Арины Родионовны.



В завершении мероприятия Е. Бордияну провела обзор литературы книжной выставки» Я вновь читаю Пушкинские строки».