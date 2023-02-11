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В Скуратовской библиотеке прошёл вечер памяти «Идут века, но Пушкин остаётся»

В роли Арины Родионовны Л. Николаева. Фото Островские вести

10 февраля Россия и весь просвещенный мир отмечал день памяти А. С. Пушкина - величайшего русского поэта, завершившего свой земной путь 186 лет назад в Санкт-Петербурге.

К этой памятной дате специалисты Скуратовского сельского клуба и Скуратовской сельской библиотеки провели вечер памяти «Идут века, но Пушкин остаётся», сообщает районная газета «Островские вести».

Вечер начался с прочтения знаменитого стихотворения М. Ю. Лермонтова «На смерть поэта».

Взрослая аудитория вновь для себя открыла поэму «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник».

Всё желающие прочли любимые строки творческого наследия поэта. Прозвучали стихотворения «Мечтатель», «Я помню чудное мгновение», строки из бессмертного романа в стихах «Евгений Онегин».

Участница драматического любительского объединения «Зазеркалье» Николаева Л.А . примерила на себя образ няни Пушкина - Арины Родионовны.

В завершении мероприятия Е. Бордияну провела обзор литературы книжной выставки» Я вновь читаю Пушкинские строки».

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