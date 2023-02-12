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Политика

Состоялась очная встреча членов Молодёжного парламента при ПОСД

Фото Марии Осиповой

Члены Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов провели очную встречу с двухдневным интенсивом и мозговым штурмом, сообщает группа «Молодёжный парламент при ПОСД».

Традиционным местом проведения встречи стала база «Кривск». Молодых парламентариев ждали насыщенная двухдневная программа Романа Золина, сервисного дизайнера, управляющего партнёра Service Design Agency по России и СНГ, члена комиссии по имиджу России Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), и общение с и. о. начальника управления общественных проектов и молодёжной политики Кристиной Лунёвой.

В ходе встречи были выдвинуты новые версии того, как должна осуществляться работа молодёжного парламента, выдвинуты новые предложения и проработаны векторы направления развития молодёжной сферы.

«Два дня мы генерировали идеи, расписывали различные экосистемы и превращали всё это в готовый продукт. В этом году это была наша первая очная встреча с ребятами, поэтому было вдвойне приятно поработать всем вместе и построить план наших действий на ближайшие пару месяцев! Отдельное спасибо Роману за насыщенную программу и полезные знания», — поделилась впечатлениями председатель МП Екатерина Ломанова.

Впереди у молодых парламентариев насыщенный год для решения поставленных в ходе встречи задач, определения приоритетных направлений развития молодёжной политики. Как отметили в группе, в скором времени члены МП смогут поделиться результатами своей работы.

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