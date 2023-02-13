Курс доллара поднялся выше 73 рублей

09:15, 13 февраля 2023, ПАИ

Курс рубля в начале торгов теряет к доллару, но перешел к росту против юаня и прибавляет к евро: инвалюты торгуются на уровнях 73,54, 10,73 и 78,02 рубля соответственно. Это следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 7.05 повышается на 15 копеек, до 73,54 рубля, юаня — на 2 копейки, до 10,73 рубля, евро — на 43 копейки, до 78,02 рубля, пишет агентство «Прайм».

Ранее юань максимально дорожал до 10,81 рубля.