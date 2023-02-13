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Происшествия

16 человек пострадали в ДТП на псковских дорогах за неделю

1708 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения пресекли псковские сотрудники Госавтоинспекции с 6 по 12 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

За неделю выявлено 40 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, в том числе повторно за рулем в нетрезвом виде задержаны четыре автомобилиста.

Всего зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 16 человек получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция напоминает, что с учетом неблагоприятных погодных условий - возможной гололедицы, а также осадков в виде дождя и снега - автомобилистам при движении необходимо строго выполнять предписания дорожных знаков, а также выбирать скорость движения, соответствующую дорожным и метеорологическим условиям.

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