Борис Листов: Россельхозбанк нарастил льготное кредитование фермеров на 25%

15:17, 13 февраля 2023, ПАИ

10 февраля состоялся XXXIV съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), на котором участники обсудили вопросы доступности программ господдержки, проблемы сбыта сельхозпродукции, обеспеченность сельхозтехникой и многое другое.

В своем выступлении перед фермерским сообществом председатель правления Россельхозбанка Борис Листов подчеркнул, что по итогам прошлого года объем производства сельхозпродукции фермерских хозяйств увеличился на 20%. В некоторых регионах – например, в Татарстане и Башкирии – фермеры производят более половины продукции агропромышленного комплекса. В лидерах по рентабельности – растениеводство и животноводство.

«В 2022 году банк нарастил объемы кредитования фермеров. Только по льготным программам было выдано 78 млрд рублей, на четверть больше итогов 2021 года. Из них 50 млрд фермеры получили на сезонные работы. Это одно из главных и приоритетных направлений для банка. Всего в прошлом году на поддержку МФХ было направлено более 108,5 млрд руб., это на 7% больше, чем в предыдущем. Число фермеров-заемщиков увеличилось на тысячу», — сообщил Борис Листов.

Благодаря выстроенному конструктивному и доверительному диалогу на площадке АККОР Россельхозбанк адаптирует продуктовые решения под потребности клиентов.

Банк упростил процедуру кредитования для МФХ, теперь заемщик может получить кредит всего по трем документам (анкета, паспорт, налоговая декларация). А экспресс-кредит под оборотные нужды, до 5 млн рублей, можно взять за один день. Также стали доступны льготные кредиты для личных подсобных хозяйств.

Как отметил председатель правления РСХБ, чтобы построить успешный агробизнес, мало получить деньги – нужны технологии, кадры и знания. И если крупные агрохолдинги обеспечены научно-исследовательскими центрами и интех-компаниями, то фермеры лишены этой инфраструктуры.

В поддержку сообщества была создана цифровая экосистема Свое — ряд технологичных инструментов и сервисов для повышения эффективности бизнеса фермеров, роста конкурентоспособности и сбыта их продукции. Сейчас она включает семь платформ. «К 2025 году через интернет будет продаваться треть всей произведенной фермерами продукции — то есть примерно на 50 млрд рублей», — заявил Борис Листов.

Чтобы понимать и следовать современным трендам развития сельского хозяйства, фермеру необходимо постоянно развиваться, повышать свою квалификацию. Для желающих жить и работать в агро четвертый год работает образовательный проект Россельхозбанка «Школа фермера». По итогам 6 волн обучения выпускниками проекта стали 3,5 тысячи слушателей из 56 регионов. Победители получили грантовую поддержку на развитие бизнеса. Появились новые дисциплины и направления: агротуризм, производство продукции для ресторанного бизнеса, виноградарство и органика.

«На съезде АККОР нас порадовало открытое и доверительное общение с руководством Россельхозбанка. Прозвучала убедительная и информативная программа взаимодействия банка с фермерами, с помощью которой существенно сократились сроки по выдаче кредитов и количество документов. Также необходимо нашим фермерам активнее пользоваться всеми возможностями цифровой платформы Свое от Россельхозбанка, чтобы вывести крестьянское хозяйство на новый уровень», — прокомментировал президент Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов «Псковский фермер» Александр Конашенков.

Также банк запустил еще одну программу обучения для фермеров — «Школу бизнеса». Ее цель — помочь фермерам разобраться в многочисленных правовых и финансовых вопросах.

«Сегодня фермерство становится технологичным, прибыльным и даже модным занятием. Повышается престиж сельского труда. Среди населения растет запрос на вкусную и натуральную фермерскую продукцию. Фермеры приобретают все большую значимость в обеспечении продовольственной безопасности страны», — отметил в заключение Борис Листов.

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