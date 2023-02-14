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Экономика

Конфискованную одежду и обувь предложили не уничтожать

Госдума в апреле может принять в первом чтении законопроект «О внесении изменения в статью 32.4 КоАП», пишет газета «Известия».

Документом предлагается перестать уничтожать конфискованные товары легкой промышленности и безвозмездно передавать их МЧС и Минобороны в качестве гуманитарной помощи нуждающимся. К такой продукции относится одежда, обувь, пряжа, вата, различные ткани, постельное белье, одеяла, матрасы, палатки, брезентовые навесы и другие вещи.

«Законопроект включен в программу рассмотрения Госдумой в апреле. До 14 марта мы будем ждать на него отзывы, после чего дадим свою комплексную оценку», — рассказали в профильном комитете Госдумы по госстроительству и законодательству, воздержавшись от более подробных комментариев.

В пояснительной записке к законопроекту правительство отмечает, что его необходимо принять в связи со сложившейся в России внешнеполитической и макроэкономической ситуацией. «В настоящее время товары легкой промышленности, изъятые из незаконного оборота или конфискованные по уголовным делам или делам об административных правонарушениях, подлежат исключительно уничтожению», — говорится в документе.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту правительство обращает внимание, что изменение норм снизит затраты бюджета за счет отмены ликвидации конфиската.

«Согласно законопроекту Росимущество и ФТС России смогут передавать конфискованные товары легкой промышленности, ранее подлежавшие уничтожению. Такие товары будут переданы социальным организациям и на нужды МЧС России и Минобороны России. Порядок такой передачи будет установлен правительством», — сообщили в Минфине.

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