Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

В Стругах Красных пожарные спасли из огня пенсионерку

Возгорание произошло в Лагерном переулке в поселке Струги Красные сегодня, 14 февраля, в 9:00. Как сообщает газета «Струги», на момент прибытия пожарных наблюдадось сильное задымление и открытое горение огня в одной из комнат жилого дома.

Фото с места пожара

Во время работы на месте происшествия пожарные спасли 70-летнюю женщину. Она доставлена в медучреждение с диагнозом «отравление угарным газом». 

Также было обнаружено тело 47-летнего мужчины.

Фото с места пожара

Дом поврежден огнем. Предварительная причина случившегочя – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 февраля 2023

Пешеход госпитализирован после наезда автомобиля в Пскове

14 февраля 2023

В Стругах Красных пожарные спасли из огня пенсионерку
14 февраля 2023

Осколочную гранату нашли в Новосокольническом районе

14 февраля 2023

Молодого человека в светло-серой бейсболке ищут в Пскове
14 февраля 2023

Пскович до смерти избил слепую собаку и угрожал её хозяйке
14 февраля 2023

Желающие получить солидный доход псковичи лишились миллионов
13 февраля 2023

Ребёнок чудом уцелел в ДТП на дороге Псков - Гдов
13 февраля 2023

Fiat съехал в кювет в Великолукском районе, пострадали два человека

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...