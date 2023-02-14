В Стругах Красных пожарные спасли из огня пенсионерку

14:17, 14 февраля 2023, ПАИ

Возгорание произошло в Лагерном переулке в поселке Струги Красные сегодня, 14 февраля, в 9:00. Как сообщает газета «Струги», на момент прибытия пожарных наблюдадось сильное задымление и открытое горение огня в одной из комнат жилого дома.

Во время работы на месте происшествия пожарные спасли 70-летнюю женщину. Она доставлена в медучреждение с диагнозом «отравление угарным газом».

Также было обнаружено тело 47-летнего мужчины.

Дом поврежден огнем. Предварительная причина случившегочя – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.