В Стругах Красных пожарные спасли из огня пенсионерку
Возгорание произошло в Лагерном переулке в поселке Струги Красные сегодня, 14 февраля, в 9:00. Как сообщает газета «Струги», на момент прибытия пожарных наблюдадось сильное задымление и открытое горение огня в одной из комнат жилого дома.
Во время работы на месте происшествия пожарные спасли 70-летнюю женщину. Она доставлена в медучреждение с диагнозом «отравление угарным газом».
Также было обнаружено тело 47-летнего мужчины.
Дом поврежден огнем. Предварительная причина случившегочя – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
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