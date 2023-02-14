«Иванушки International» появятся на киноэкранах
Съёмки музыкальной комедии «Тур с Иванушками» о популярной в 1990-е годы группе «Иванушки International» начнутся в августе-сентябре этого года, сообщает ТАСС со ссылкой на продюсерский центр Игоря Матвиенко.
Выход картины в кинотеатрах запланирован на март 2024 года, сообщил продюсер фильма Дмитрий Пристансков.
Как рассказали в продюсерском центре Игоря Матвиенко, логлайн картины — «Просто дети стали старше…». Съёмки пройдут в Ростове, Краснодаре, Анапе, Геленджике и Сочи.
«Это кино — летнее путешествие по солнечному югу России, дарящее хорошее настроение под музыку «Иванушек International», — сказали в центре.
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