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Развлечения

«Иванушки International» появятся на киноэкранах

«Иванушки International» снимаются в комедии. Фото: Wikimedia. Лицензия Creative Commons

Съёмки музыкальной комедии «Тур с Иванушками» о популярной в 1990-е годы группе «Иванушки International» начнутся в августе-сентябре этого года, сообщает ТАСС со ссылкой на продюсерский центр Игоря Матвиенко. 

Выход картины в кинотеатрах запланирован на март 2024 года, сообщил продюсер фильма Дмитрий Пристансков.

Как рассказали в продюсерском центре Игоря Матвиенко, логлайн картины — «Просто дети стали старше…». Съёмки пройдут в Ростове, Краснодаре, Анапе, Геленджике и Сочи.

«Это кино — летнее путешествие по солнечному югу России, дарящее хорошее настроение под музыку «Иванушек International», — сказали в центре.

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