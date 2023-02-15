Юрист из Псковского района открыла птицеводческое хозяйство

12:51, 15 февраля 2023, ПАИ

За птицеводством будущее, считает фермер из Псковского района Юлия Белова. Ее птицеводческому хозяйству в деревне Малая Листовка всего четыре года, но молодой предприниматель уже может похвастаться определенными успехами. О том, легко ли открыть свое дело, девушка рассказала Псковскому агентству информации.

До 2019 года жизнь Юлии Беловой не была связана с сельским хозяйством. Девушка по профессии юрист и до переезда в Псковский район жила в Новосибирске.

«До открытия фермы я работала директором производственно-торгового предприятия. Но всегда мечтала иметь свой бизнес. Я приняла решение создать эффективное сельскохозяйственное предприятие, которое базируется на современных технологиях, самодостаточное, безотходное, экологически чистое, в достаточной степени рентабельное», - вспоминает она.

Выбирая направление для бизнеса, Юлия остановилась на птицеводстве. «Считаю, что за этим направлением будущее, - убеждена она. - Мировая наука считает, что белое мясо птицы можно употреблять в пищу ежедневно, без ограничений, без какого-либо вреда для здоровья».

Кроме того, по словам предпринимателя, птица быстро набирает товарный вес. Например, куры, утки, перепелки набирают товарный вес всего за 1,5 месяца.

В 2019 году Юлия Белова оформила крестьянское (фермерское) хозяйство. «Начинать было не так сложно, как кажется, - признается она. - Во-первых, я обладала необходимой информацией по разведению и выращиванию сельскохозяйственной птицы. Во-вторых, у нас ранее было личное подсобное хозяйство. И на его базе мы открыли КФХ.

По словам девушки, ей помогали (и сейчас помогают и поддерживают) ее родители. «Мама имеет высшее сельскохозяйственное образование, окончила зоотехнический факультет. Папа работает над применением в производстве новых эффективных технологий», - поясняет она.

Но были и проблемы. Одна из них - частое отключение электроэнергии. «Я не буду перечислять все последствия, которые при этом возникают, всем они и так известны. Но благодаря проработке этого вопроса губернатором Псковской области Ведерниковым Михаилом Юрьевичем в нашей волости отключения электроэнергии прекратились», - отмечает предприниматель.

Другую проблему, связанную с нехваткой финансов, помог решить Центр «Мой бизнес». По специальной программе в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» фермер получила льготный микрозаём.

«Я закупила кур-молодок. Но были финансовые затруднения с приобретением кормов - в связи с тем, что финансовый результат от кур мы планировали получить через четыре месяца, когда куры начнут нестись. Я обратилась в Центр «Мой бизнес» за льготным кредитом. Получила кредит и благополучно вышла из этой ситуации», - рассказывает Юлия.

По ее словам, она и в дальнейшем планирует пользоваться услугами Центра «Мой бизнес».

Тем более фермер работает над созданием экологически чистого производства, основанного на новейших технологиях. «По мере финансовой возможности мы используем инновационный технологический подход при разведении и выращивании птицы. Но инновации без инвестиций и хорошей качественной инфраструктуры разрабатывать и внедрять проблематично. Конечно, существует грантовая поддержка и льготное кредитование. Но вот частные инвесторы если и идут, то в крупные АПК», - говорит она.

Юлия отмечает, что в дальнейшем, «по мере масштабирования фермы, с выходом на самодостаточность» она планирует самостоятельно инвестировать инновационную деятельность. «Пока наша инновационная деятельность сводится к селекции, разработке кормодобавок, поддержке нормального метаболизма птицы, особенно в зимний период, подавлению патогенной микрофлоры в помещениях, где содержится птица, и управлению рисками», - отмечает она.

В селекционной работе уже есть успехи. По словам фермера, из нескольких пород яичного и мясного направлений она попыталась создать адаптированную к нашим условиям породу, более выносливую. «Очень долго я скрещивала породы, и на сегодняшний день у меня появилась очень устойчивая порода. Есть чем похвастаться», - говорит девушка.

У молодого предпринимателя много планов по развитию хозяйства. В этом году начнется строительство кормоцеха и цеха по производству удобрений из отходов птицеводства. Часть оборудования фермер планирует приобрести, часть - взять в лизинг, а часть - разработать и изготовить самостоятельно.

«Также будем работать над механизацией и автоматизацией производственных процессов. Еще планирую развивать новое направление по разведению коз для производства молока и сыра», - делится планами Юлия Белова.

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