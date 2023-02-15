Игорь Дитрих прокомментировал решение о переходе районов в округа

17:19, 15 февраля 2023, ПАИ

Число депутатов в каждом районе после преобразования в муниципальные округа сократится в пять раз. Об этом сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания Игорь Дитрих на круглом столе в медиацентре ПАИ.

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«Вакантные места есть в муниципалитетах. Многим оппонентам, которые выступают с лозунгами в газетах, если предложить должность в муниципалитете - в 99% случаев они откажутся. Они лучше будут кричать на баррикаде, что все плохо», - сказал Игорь Дитрих.

По его словам, правительство региона движется вперед и анализирует все шаги. Что же касается критики оппозиции, то парламентарий отметил: «Если предложить им [оппонентам. – Прим. ред.] перейти из коллективной безответственности в персональную ответственность – они откажутся».

Напомним, 21 февраля состоится 19-я сессия областного Собрания депутатов. В повестку заседания включены 24 вопроса, шесть из них – о преобразовании районов в муниципальные округа. С инициативой о переходе на одноуровневую систему местного самоуправления ранее выступили Пыталовский, Струго-Красненский, Печорский, Опочецкий, Невельский и Красногородский районы.