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Экономика

Украинские олигархи продолжают скрывать активы в Крыму

Украинские олигархи продолжают скрывать свои активы в Крыму, перерегистрировав их на различные аффилированные структуры, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу крымского парламента Владимира Константинова.

Ранее крымский парламент национализировал имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них — Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. В свою очередь, глава республики Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.

«Украинские олигархи продолжают скрывать в Крыму свои активы, в том числе движимое и недвижимое имущество, перерегистрировав их на различные аффилированные структуры, чтобы было труднее установить и выйти на подлинного собственника», — сказал РИА Новости Константинов.

По его словам, работа по выявлению крымского имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов, враждебно настроенных по отношению к России, продолжается и будет доведена до конца. При этом средства от продажи национализированного имущества планируется направить на социальную поддержку участников спецоперации и их семей.

В то же время глава парламента подчеркнул, что собственности добропорядочных украинцев, которые не вели никакой антироссийской деятельности, ничего не угрожает.
 

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