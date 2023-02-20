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Экономика

В России выросла стоимость строительства жилья

За январь стоимость строительных работ в России выросла на 9%, за предыдущее полугодие — на 8%. Цены на стройматериалы поднялись за месяц на 2%, а за полгода — на 5%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на директора департамента сметного ценообразования ГК «Гранель» Елену Миронову.

У вице-президента блока планирования GloraX Павла Гаврилова данные схожие — последние шесть месяцев себестоимость увеличилась на 5-7%, а по информации коммерческого директора Optima Development Дмитрия Голева, этот показатель за тот же период подскочил на 10%.

«Прежде всего, это связано с дефицитом кадров, причем не только высококвалифицированных. Чтобы удержать строителей, компании регулярно индексируют их заработную плату. Это ведет к росту себестоимости строительства, что негативно сказывается на маржинальности девелоперов и доступности жилья», — сказал Дмитрий Голев.

Как уточнил президент ГК «Основа» Александр Ручьев, последние несколько лет себестоимость стройки растет. «Давно не было такого, чтобы расходы на строительные и отделочные материалы по итогам года снизились. 10–20%-ный рост на различные позиции материалов за год — это, к сожалению, норма», — добавил президент ГК «Основа» Александр Ручьев.

Более того, по его словам, сокращается ассортимент инженерного оборудования, электрики, оконечных устройств, что также приводит к увеличению цен на них. Растут затраты и на строительную технику, персонал и его обучение, добавил девелопер.  

Информацию от девелоперов подтверждают и данные исследования «Дом.РФ». В январе зафиксировали увеличение доли застройщиков, указавших на рост цен на строительные работы. Аналитики госкорпорации связывают это с индексацией оплаты труда.

По данным Минстроя, в III и IV кварталах прошлого года была отмечена стабилизация стоимости строительных ресурсов, резкий рост цен не наблюдался. Эта тенденция сохраняется и сейчас: с января по февраль среднее увеличение составило 0,12%, отметили в ведомстве. Там также добавили, что стройресурсы с августа по февраль в среднем подешевели на 2,74%.

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