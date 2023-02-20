В Островском районе волки загрызли алабая на глазах у хозяина

17:49, 20 февраля 2023, ПАИ

Волки загрызли алабая на глазах у хозяина в деревне Городище Островского района, сообщается в группе «Подслушано в Острове» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня в деревне Городище на глазах у хозяина два волка загрызли собаку породы алабай и побежали через реку в деревню Рядобжа, ещё трех волков видели на стороне между деревней Рядобжа и Шенихово, люди, будьте бдительными», - написал автор публикации. Он также обратился к охотникам с просьбой помочь в решении данного вопроса.

Сотрудник комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области ответил в комментариях группы, что проблему взяли на контроль и о результатах проверки сообщат в течение трех рабочих дней.

В беседе с корреспондентом ПАИ заместитель председателя комитета по вопросам охраны и использования объектов животного мира Андрей Горкунов отметил, что в регионе организованы мероприятия по регулированию численности волков. «Волки едят собак практически каждый день, работаем над этой проблемой», - заверил он.