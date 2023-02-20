В Пскове проходит предпремьерный показ фильма «Чекаго»

19:35, 20 февраля 2023, ПАИ

В Пскове проходит предпрьемьерный показ фильма «Чекаго».

«Знакомые всё лица собрались на предпремьерный показ фильма «Чекаго» в Пскове», — написал Telegram-канал ПАИ.

Напомним, кино снято режиссёром из Пскова Николаем Рыбниковым. Но он не единственный пскович в фильме.

Фильм «Чекаго» финансировало Министерство культуры РФ в 2020 году в результате грантового конкурса. Впервые картина была представлена летом прошлого года в рамках 44-го Московского международного кинофестиваля.