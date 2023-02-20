На шоу «Голос» наставники получат кнопки блокировки соперников

22:23, 20 февраля 2023, ПАИ

Первый канал 3 марта покажет 11-й сезон шоу «Голос» с новым правилом для наставников, сообщил ТАСС.

«В пятницу, 3 марта, сразу после программы «Время» в эфире Первого канала стартует 11-й сезон супершоу «Голос», — говорится в сообщении. В пресс-службе также рассказали, что с этого сезона в «Голосе» действует новое правило: помимо красной кнопки, теперь на кресле наставников есть также панель с тремя кнопками блокировки. Всего за сезон новой функцией можно воспользоваться лишь дважды.

«Нажав на кнопку блокировки, наставник автоматически разворачивает своё кресло к исполнителю и одновременно скрытно блокирует соперника. Если заблокированный наставник тоже решит развернуться, он это сделает, но перед ним загорится «красная дорожка» блокировки, и он не сможет пригласить участника к себе в команду», — пояснили на Первом.

Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Баста и Антон Беляев станут наставниками команд в новом сезоне шоу. Ведущей выступит Яна Чурикова.

«Голос» — российское развлекательное вокальное шоу талантов. Оно является российской версией формата телевизионного вокального конкурса The Voice, предложенного голландским продюсером. Выходит в эфире Первого канала с октября 2012 года. С 2014 года также выходит детский аналог «Голос. Дети», с 2018 года — «Голос. 60+».