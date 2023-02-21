Семейство снеговиков появилось у одного из подъездов в Пскове

00:56, 21 февраля 2023, ПАИ

Семейство очень необычных с виду снеговиков появилось у одного псковского подъезда. Эти снеговики не выглядят так, как мы все привыкли. Они больше похожи на маленьких инопланетян или внезапно ожившие торты в кондитерской мастерской.

Как сообщил автор фотографий Антон Печкуров, фотографировал он на фотоаппарат D800. Редакция ПАИ решила специально не сообщать точный адрес обитания чудных снеговиков, чтобы не привлечь к ним внимание вандалов.