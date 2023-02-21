Суд лишил псковича водительских прав за пьяную езду

13:53, 21 февраля 2023, ПАИ

Псковичу грозит лишение водительских прав на два года за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города Пскова.

Нетрезвый пскович сел за руль автомобиля и направился в сторону Крестовского шоссе. Через непродолжительное время его остановили сотрудники ГИБДД и отстранили от управления транспортным средством. В ходе освидетельствования у мужчины установили состояние опьянения.

Ранее пскович уже был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Теперь его снова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. Приговор суда пока не вступил в законную силу.