Псковичка по мировому соглашению с городской администрацией получит 250 тыс. руб за травму

21:20, 21 февраля 2023, ПАИ

Псковская прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы, получившей травму на нерасчищенном тротуаре в городе. Об этом сообщает паблик «В Пскове» со ссылкой на ведомство.

Прокуратура установила, что данный участок дороги является муниципальной собственностью, относится к улично-дорожной сети. Вместе с тем муниципальный контракт на его уборку органом местного самоуправления не заключался, тротуар никем не обслуживался.

В результате падения женщина получила закрытый перелом лучевой кости правового предплечья. Потерпевшая до сих пор не в состоянии вести трудовую деятельность в прежнем объёме, ей предстоит реабилитация, лечение продолжается.

Прокуратура города направила в суд исковое заявление в интересах пострадавшей о взыскании с муниципального образования «Город Псков» в лице управления городского хозяйства администрации компенсации морального вреда, утраченного заработка, денежных средств на приобретение лекарственных препаратов на общую сумму более 300 тысяч рублей. В ходе рассмотрения гражданского дела сторонами достигнуто мировое соглашение о выплате псковичке 250 тысяч рублей.

Производство по делу прекращено, определение суда вступило в законную силу.