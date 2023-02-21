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Происшествия

Псковичка по мировому соглашению с городской администрацией получит 250 тыс. руб за травму

Псковская прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы, получившей травму на нерасчищенном тротуаре в городе. Об этом сообщает паблик «В Пскове» со ссылкой на ведомство.

Прокуратура установила, что данный участок дороги является муниципальной собственностью, относится к улично-дорожной сети. Вместе с тем муниципальный контракт на его уборку органом местного самоуправления не заключался, тротуар никем не обслуживался.

В результате падения женщина получила закрытый перелом лучевой кости правового предплечья. Потерпевшая до сих пор не в состоянии вести трудовую деятельность в прежнем объёме, ей предстоит реабилитация, лечение продолжается.

Прокуратура города направила в суд исковое заявление в интересах пострадавшей о взыскании с муниципального образования «Город Псков» в лице управления городского хозяйства администрации компенсации морального вреда, утраченного заработка, денежных средств на приобретение лекарственных препаратов на общую сумму более 300 тысяч рублей. В ходе рассмотрения гражданского дела сторонами достигнуто мировое соглашение о выплате псковичке 250 тысяч рублей.

Производство по делу прекращено, определение суда вступило в законную силу.

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