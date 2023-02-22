О ремонте улицы Поземского в 1950 году рассказал Псковский архив

11:06, 22 февраля 2023, ПАИ

О ремонте улицы Леона Поземского в Пскове в 1950 году рассказали в Telegram-канале Госархива Псковской области.

«Дорожное хозяйство города, а особенно улица Леона Поземского, от шпагатной фабрики дорога пришла в такое состояние, что дальнейшее движение транспорта, в частности, автобусное движение, должно быть остановлено», - такой вердикт был дан на заседании исполкома Псковского городского Совета депутатов трудящихся в сентябре 1950 года.

На том же заседании рассматривались результаты капитального ремонта мостовых Пскова. Было «сэкономлено на материалах 130 т. р.». Исполком постановил «немедленно приступить к ремонту дороги по улице Леона Поземского от шпагатной фабрики в сторону Льнокомбината», при этом разрешив использовать сэкономленные при капремонте мостовых средства.