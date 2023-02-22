До -9 градусов прогнозируется в Псковской области 23 февраля

15:28, 22 февраля 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 23 февраля. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

День пройдёт без осадков, ночью и утром местами прогнозируется туман. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура по области ночью составит от -23 до -18 градусов, днем - от -9 до -4 градусов. Атмосферное давление будет высоким.

Ранее начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова рассказала, что в предстоящие праздничные выходные в Псковской области ожидается солнечная погода.