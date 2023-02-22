Солнечные выходные ожидаются в Псковской области

13:43, 22 февраля 2023, ПАИ

Солнечная погода ожидается в Псковской области в предстоящие праздничные выходные. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Вот мы сейчас ожидаем два-три дня хорошей морозной зимней погоды. Температуры на территории Псковской области могут быть до -20, причем дневные температуры тоже отрицательные -8, -10. Потом температуры будут повышаться, погода станет более теплой», - сообщила она.

Тала Нещадимова отметила, что с 25-26 февраля температура воздуха будет повышаться, ночью прогнозируется от -3 до -8 градусов, днем - от 0 до -5.

«В предстоящие выходные дни преимущественно без осадков, но 25-го возможен такой хороший, умеренный снежок. Ну, и где-то с 2-3 марта температуры должны быть около нуля, и пойдут опять уже осадки в виде снега, мокрого снега. Выходные, которые нас ожидают, должны быть с солнышком», - отметила метеоролог и добавила, что сильного ветра в регионе не ожидается.